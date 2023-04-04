По методу Миттлайдера: почему обустройство узких грядок более эффективно

Так называемая технология Миттлайдера подразумевает выращивание всех овощей на узких грядках - шириной около 45 см. Оптимальная ширина проходов при этом - около 1 м.

Если участок небольшой, проходы можно сделать чуть уже, в крайнем случае - до 65-75 см. Длина таких грядок может быть любой, но кратной 1-1,5 м: например, 3м, 4,5м, 6м и так далее.

Оптимально, если такие грядки ориентированы с севера на юг - так растения будут меньше затенять друг друга.

Огородники активно применяют такой способ потому, что он упрощает уход за растениями: их удобнее подкармливать, поливать, полоть, мульчировать.

Для удобства под высокие овощи можно поставить шпалеру, а весной к ней же крепить накрывную пленку. В принципе, место грядок можно не менять, а просто придерживаться севооборота в огороде.