Чикаго выбирает нового мэра, поскольку преступность становится ключевым вопросом

Бывший генеральный директор государственных школ Чикаго Пол Валлас призывает увеличить количество полицейских; комиссар округа Кук Брэндон Джонсон призывает увеличить поддержку психического здоровья и расширить возможности для молодежи.



Эти двое вступают в борьбу за управление третьим по величине городом США после того, как действующий кандидат Лори Лайтфут заняла третье место из девяти кандидатов в предыдущем туре, когда никто не смог преодолеть 50%-ный барьер.



Беспартийная гонка в городе с крайне левыми взглядами стала испытанием для демократов в вопросе о работе полиции в США, спустя три года после широкомасштабных протестов после убийства Джорджа Флойда полицейскими и спустя несколько месяцев после того, как республиканцы пытались одержать верх над демократами в этом вопросе на промежуточных выборах 2022 года.



Валлас говорит, что наймет более 1500 полицейских. Джонсон говорит, что будет инвестировать в программы летней занятости для молодежи из группы риска и больше тратить на лечение психического здоровья.



"Другие города будут наблюдать - особенно мэры и действующие мэры, которые хотят остаться на своем посту, - чтобы увидеть реакцию избирателей", - сказал Ник Качирубас, профессор государственного управления в Университете ДеПол в Чикаго. "Вопрос в том, какой подход победит и какова будет реакция на эту новую стратегию охраны порядка".