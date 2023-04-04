Бывший генеральный директор государственных школ Чикаго Пол Валлас призывает увеличить количество полицейских; комиссар округа Кук Брэндон Джонсон призывает увеличить поддержку психического здоровья и расширить возможности для молодежи.
Эти двое вступают в борьбу за управление третьим по величине городом США после того, как действующий кандидат Лори Лайтфут заняла третье место из девяти кандидатов в предыдущем туре, когда никто не смог преодолеть 50%-ный барьер.
Беспартийная гонка в городе с крайне левыми взглядами стала испытанием для демократов в вопросе о работе полиции в США, спустя три года после широкомасштабных протестов после убийства Джорджа Флойда полицейскими и спустя несколько месяцев после того, как республиканцы пытались одержать верх над демократами в этом вопросе на промежуточных выборах 2022 года.
Валлас говорит, что наймет более 1500 полицейских. Джонсон говорит, что будет инвестировать в программы летней занятости для молодежи из группы риска и больше тратить на лечение психического здоровья.
"Другие города будут наблюдать - особенно мэры и действующие мэры, которые хотят остаться на своем посту, - чтобы увидеть реакцию избирателей", - сказал Ник Качирубас, профессор государственного управления в Университете ДеПол в Чикаго. "Вопрос в том, какой подход победит и какова будет реакция на эту новую стратегию охраны порядка".
Чикаго выбирает нового мэра, поскольку преступность становится ключевым вопросом
Преступность является центральным вопросом на предстоящих во вторник выборах мэра Чикаго, где избиратели выбирают между двумя кандидатами с противоположными подходами к общественной безопасности.
Бывший генеральный директор государственных школ Чикаго Пол Валлас призывает увеличить количество полицейских; комиссар округа Кук Брэндон Джонсон призывает увеличить поддержку психического здоровья и расширить возможности для молодежи.