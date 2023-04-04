Выкупы General Motors сократили 5 000 рабочих мест

В полдень акции GM торговались с понижением почти на 2%, хотя финансовый директор Пол Джейкобсон заявил, что спрос на грузовики и внедорожники GM в США остается высоким.



За последние два года GM удалось повысить цены в США, так как узкие места в цепочке поставок сдерживали производство. В будущем, по словам Джейкобсона, возможности для дальнейшего повышения цен "нет. Мы должны быть более решительными в вопросах сокращения затрат".



GM будет сокращать производство, чтобы держать запасы под контролем, сказал Джейкобсон. В начале этого года автопроизводитель закрыл на две недели завод по сборке пикапов в Форт-Уэйне, штат Индиана.



GM поставил перед собой цель сократить операционные расходы на 2 миллиарда долларов к концу 2024 года, при этом от 30% до 50% от общей суммы должно быть достигнуто в этом году. Реакция на программу выкупа акций, объявленную в прошлом месяце, означает, что GM окажется на более высокой границе этой цели в 2023 году, сказал Джейкобсон во время выступления на конференции Bank of America.