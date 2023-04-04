Жан-Пьер: Байдена не интересует предъявление обвинений Трампу в Нью-Йорке

«Послушайте, президент, как и каждый день, сосредоточен на американском народе. Это [арест экс-президента США Дональда Трампа] не то, что является для него предметом внимания. Он собирается сосредоточиться на таких вещах, как обеспечение того, чтобы мы продолжали снижать цены для американцев», — сказала Жан-Пьер.

Карин Жан-Пьер отказалась комментировать подробности уголовного дела в отношении Трампа, но повторила, что Байден «не был осведомлен» об обвинительном заключении и был проинформирован начальником штаба Белого дома Джеффом Зиентсом о развитии событий, о которых сообщалось в СМИ.

Кроме того, Белый дом, говоря об угрозе массовых беспорядков из-за суда над Трампом, заявил: «Мы готовы».