Northvolt: измельчение старых батарей это лучший способ сделать электромобили действительно экологичными

Эта площадка, расположенная недалеко от полярного круга, принадлежит компании Northvolt, занимающейся производством аккумуляторов, и находится по соседству с ее хорошо зарекомендовавшим себя гигафабрикой, куда она поставляет продукцию таких автомобильных гигантов, как BMW, Volkswagen и Volvo.



Компания Northvolt, стоимость которой оценивается в 12 миллиардов долларов, была основана в 2016 году Питером Карлссоном, бывшим вице-президентом Tesla, который мечтает создать самую экологичную батарею в мире. Стартап поддерживают многие инвесторы, включая Goldman Sachs, Baillie Gifford, VC Norrsken и соучредителя Spotify Дэниела Эка.



Спрос на литиевые батареи вырос с появлением электромобилей, которые в 2022 году показали рекордный результат, составив 12,1% от общей доли рынка новых автомобилей в Европе.



Переход на электромобили уже давно рассматривается как ключевое решение климатического кризиса, но начало и конец срока службы батарей представляет собой большую, грязную проблему, которую Northvolt хочет решить.