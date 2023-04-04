Вскоре после первоначального отплытия в воскресенье корабль Valiant Lady круизной линии направлялся в Роатан, Гондурас, когда произошла "чрезвычайная медицинская ситуация" с одним из пассажиров, сообщил представитель Virgin Voyages в заявлении, предоставленном Insider.
"Этот пассажир вышел через балкон на нижнюю палубу и, несмотря на оказание немедленной медицинской помощи, скончался. Мы глубоко опечалены этой гибелью, и наши сердца и мысли с близкими этого человека", - говорится в заявлении.
Упавший пассажир также задел другого пассажира на нижней палубе, но тот не получил серьезных травм, согласно заявлению пресс-секретаря.
После инцидента круизное судно было немедленно перенаправлено обратно в Майами. С тех пор он снова отправился в путь, чтобы возобновить круиз с некоторыми изменениями в запланированном маршруте.
Пассажир погиб после падения с балкона круизного лайнера на нижнюю палубу
Пассажир круизного судна Virgin Voyages умер в выходные после падения с балкона судна, падения на нижнюю палубу и столкновения с другим человеком.
Вскоре после первоначального отплытия в воскресенье корабль Valiant Lady круизной линии направлялся в Роатан, Гондурас, когда произошла "чрезвычайная медицинская ситуация" с одним из пассажиров, сообщил представитель Virgin Voyages в заявлении, предоставленном Insider.