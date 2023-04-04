Число вакансий в США достигло самого низкого уровня за два года

Несмотря на более значительное, чем ожидалось, снижение числа вакансий, о котором сообщило Министерство труда во вторник, рынок труда остается напряженным: в феврале на каждого безработного приходилось 1,7 вакансий.

Снижение числа вакансий произошло до недавних потрясений на финансовом рынке, которые привели к ужесточению условий кредитования и вызвали опасения относительно широкого сокращения рабочих мест в экономике.



"Это еще один признак того, что рынок труда охлаждается, а также признак того, что мы можем увидеть некоторое понижательное давление на требования по заработной плате и, таким образом, более низкую инфляцию", - сказала Дженнифер Ли, старший экономист BMO Capital Markets в Торонто. "Однако рынок труда еще не достиг того уровня, когда ФРС может сделать шаг назад и успокоиться".



Число открытых вакансий, показатель спроса на рабочую силу, в последний день февраля сократилось на 632 000 до 9,9 миллиона, что является самым низким уровнем с мая 2021 года, показал ежемесячный отчет Job Openings and Labor Turnover Survey, или JOLTS. Данные за январь были пересмотрены в сторону понижения и показали 10,6 млн. вакансий вместо ранее заявленных 10,8 млн.