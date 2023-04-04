Суд США разрешил выплатить $6 млрд. по прощению 200 000 заемщиков

Оно может означать прощение студенческих кредитов на сумму 6 миллиардов долларов для более чем 200 000 заемщиков - хотя оно не связано с планом администрации Байдена по прощению федеральных студенческих кредитов, который в настоящее время рассматривается Верховным судом США.



29 марта Девятый окружной апелляционный суд отклонил ходатайство, которое могло бы еще больше отсрочить прощение студенческих кредитов и другие меры по облегчению долгового бремени в рамках мирового соглашения по урегулированию так называемых исков о защите заемщика от погашения, сообщает Forbes.



Защита заемщика от погашения" означает, что у вас есть законные основания для списания федеральных студенческих кредитов, если ваше учебное заведение ввело вас в заблуждение или совершило другие неправомерные действия в нарушение определенных законов.



Как ранее сообщало агентство GOBankingRates, эта инициатива была представлена на новой веб-странице, запущенной Федеральным агентством по оказанию помощи студентам Министерства образования США, под заголовком "Защита заемщика от погашения кредита".