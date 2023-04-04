Неправильное произношение слова «брускетта» скоро может стоить тысячи евро в Италии

По данным CNN, правая партия "Братья Италии" премьер-министра Италии Джорджии Мелони хочет ввести штрафы до 100 000 евро (108 705 долларов США) для людей, которые используют в официальных сообщениях фразы или слова на языках, отличных от итальянского.



Предлагаемый закон призван остановить "англоманию", которая "унижает и оскорбляет" итальянский язык и культуру, согласно тексту законопроекта, и даже может наказывать итальянцев, которые неправильно произносят такие слова, как "брускетта".



Произношение слова "Брускетта" как "бру-шетта", а не "бру-скетта", например, может стоить итальянцам финансовых затрат в соответствии с предложенным законом, согласно CNN. Сказать "Grazie", спасибо по-итальянски, без правильного ударения в конце слова может быть равносильно оскорблению, а для итальянских бюрократов это также может стать штрафом.



"Это не просто вопрос моды, поскольку мода проходит, но англомания имеет последствия для общества в целом", - написал в законопроекте парламентарий Фабио Рампелли, сообщает CNN. Партия Мелони поддерживает законопроект, который вскоре будет вынесен на парламентское обсуждение.