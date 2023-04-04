В результате схода с рельсов поезда в Монтане разлилось пиво и глина

"Это ужасное место для входа и выхода", - сказал Билл Нагели, менеджер службы по чрезвычайным ситуациям округа Сандерс, о сходе с рельсов на реке Кларк Форк. "Самая большая проблема в том, что вагоны сошли с рельсов внутри туннеля" с небольшим просветом.



Компания Montana Rail Link заявила, что никто не пострадал, а опасные материалы не разлились в воскресенье утром в результате схода, в результате которого некоторые вагоны оказались в непосредственной близости от берега реки, а некоторые слегка погрузились в воду в том месте, где железнодорожные пути проходят между основанием горы и рекой.



Семь вагонов сошли с рельсов в узком туннеле, откуда их будет трудно извлечь, сказал Нагели.



Поезд сошел с рельсов в воскресенье напротив реки от курорта Quinn's Hot Springs Resort в Парадайсе, разлив глину и ящики пива Coors Light и Blue Moon в банках и бутылках, сообщила газета Missoulian.



Машина-цистерна с бутаном лежала на боку, но утечки не произошло, сказал Нагели.