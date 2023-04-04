В рамках миссии Artemis II планируется отправить четырех астронавтов в 10-дневный полет вокруг Луны на космическом корабле НАСА Orion уже в ноябре 2024 года.
Это будет первая лунная миссия с экипажем со времен "Аполлона", и она призвана заложить основу для создания НАСА постоянной базы на поверхности Луны и последующей отправки астронавтов на Марс.
В понедельник НАСА объявило состав астронавтов "Артемиды II": Кристина Кох, Виктор Гловер и Рид Уайзман, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства.
Это означает, что в состав экипажа войдут первая женщина, первый темнокожий и первый канадец, когда-либо летавшие на Луну. Они не высадятся на Луну. Но следующая миссия, "Артемида III", должна высадить двух астронавтов на лунную поверхность.
НАСА отправило на Луну 24 американца
НАСА объявило состав экипажа астронавтов, который должен совершить первый за более чем 50 лет полет вокруг Луны.
В рамках миссии Artemis II планируется отправить четырех астронавтов в 10-дневный полет вокруг Луны на космическом корабле НАСА Orion уже в ноябре 2024 года.