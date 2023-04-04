НАСА отправило на Луну 24 американца

В рамках миссии Artemis II планируется отправить четырех астронавтов в 10-дневный полет вокруг Луны на космическом корабле НАСА Orion уже в ноябре 2024 года.



Это будет первая лунная миссия с экипажем со времен "Аполлона", и она призвана заложить основу для создания НАСА постоянной базы на поверхности Луны и последующей отправки астронавтов на Марс.



В понедельник НАСА объявило состав астронавтов "Артемиды II": Кристина Кох, Виктор Гловер и Рид Уайзман, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства.



Это означает, что в состав экипажа войдут первая женщина, первый темнокожий и первый канадец, когда-либо летавшие на Луну. Они не высадятся на Луну. Но следующая миссия, "Артемида III", должна высадить двух астронавтов на лунную поверхность.