МИД РФ: Дармадикари выражен протест из-за заявлений французской дипмиссии по провокации в Буче

В МИД РФ пояснили, что решительный протест Дармадикари был выражен в связи с опубликованными французской дипмиссией в социальных сетях заявлениями о «зверствах, совершенных российскими Вооруженными Силами в Буче и других украинских городах».

«Указали французу на категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений в адрес наших военнослужащих, которые звучат особенно неуместно от имени дипломатического представительства страны, активно поставляющей военную технику и боеприпасы для нужд украинской армии и таким образом делающей всё возможное для затягивания боевых действий», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, временному поверенному в делах Франции в России напомнили о проводившихся Москвой многочисленных фактах нестыковок по провокации в Буче, являющейся «далеко не единственной пропагандистской инсценировке киевского режима».