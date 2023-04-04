Apple уволит большое количество сотрудников розничных отделов

Как сообщается, компания пытается охарактеризовать этот шаг как рационализацию, при этом некоторые сотрудники получат возможность повторно претендовать на аналогичные должности, сообщает Bloomberg.



Ранее Apple избегала сокращений рабочих мест в условиях экономического спада, даже когда ее конкуренты в отрасли проводили массовые увольнения и сокращали десятки тысяч рабочих мест.



Мета, материнская компания Facebook, объявила в прошлом месяце, что уволит еще 10 000 работников после того, как в ноябре сократила 11 000 рабочих мест. Amazon также объявила о втором раунде увольнений в марте, доведя общее число сокращений до 27 000. Материнская компания Google, Alphabet, в январе объявила о сокращении 12 000 рабочих мест.



По сравнению с другими крупными технологическими компаниями, компания Apple столкнулась с меньшим давлением по сокращению рабочих мест после того, как наняла меньше работников во время пандемии COVID-19, сообщало ранее агентство Bloomberg.