Лопес Обрадор зачитал письмо во время пресс-конференции, на которой он защищал усилия своей страны по ограничению оборота смертельного наркотика перед лицом критики со стороны США.
Фентанил обвиняют в том, что он стал причиной резкого роста числа смертей от передозировки в США, а законодатели-республиканцы обвиняют мексиканское правительство в том, что оно не делает достаточно для того, чтобы остановить наркокартели, ввозящие это мощное болеутоляющее средство в Соединенные Штаты.
Американские и мексиканские чиновники утверждают, что ингредиенты, используемые для производства фентанила, поставляются в основном из Азии, но Лопес Обрадор утверждает, что Мексика не является центром производства этого наркотика.
Некоторые республиканцы призывали Вашингтон санкционировать применение военной силы в Мексике для решения этой проблемы, но Лопес Обрадор решительно отверг это предложение.
В своем письме Лопес Обрадор пожаловался Си на вмешательство в дела Мексики со стороны американских законодателей.
Мексика просит Китай о помощи в борьбе с поставками фентанила
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил во вторник, что направил письмо своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, призывая его помочь контролировать поставки синтетического опиоида фентанила через Тихий океан.
Лопес Обрадор зачитал письмо во время пресс-конференции, на которой он защищал усилия своей страны по ограничению оборота смертельного наркотика перед лицом критики со стороны США.