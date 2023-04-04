Мексика просит Китай о помощи в борьбе с поставками фентанила

Лопес Обрадор зачитал письмо во время пресс-конференции, на которой он защищал усилия своей страны по ограничению оборота смертельного наркотика перед лицом критики со стороны США.



Фентанил обвиняют в том, что он стал причиной резкого роста числа смертей от передозировки в США, а законодатели-республиканцы обвиняют мексиканское правительство в том, что оно не делает достаточно для того, чтобы остановить наркокартели, ввозящие это мощное болеутоляющее средство в Соединенные Штаты.



Американские и мексиканские чиновники утверждают, что ингредиенты, используемые для производства фентанила, поставляются в основном из Азии, но Лопес Обрадор утверждает, что Мексика не является центром производства этого наркотика.



Некоторые республиканцы призывали Вашингтон санкционировать применение военной силы в Мексике для решения этой проблемы, но Лопес Обрадор решительно отверг это предложение.



В своем письме Лопес Обрадор пожаловался Си на вмешательство в дела Мексики со стороны американских законодателей.