Union Pacific подала в суд после увольнения железнодорожника, находящегося в отпуске по болезни

Адвокат, который в прошлом месяце подал один из первых исков по подобному делу в Техасе, сказал, что эта практика является еще одним примером того, как железные дороги оказывают давление на поездные бригады, заставляя их оставаться на дежурстве 24 часа в сутки 7 дней в неделю и заставляя их бояться брать неоплачиваемые отгулы, которые они должны получать в соответствии с Законом об отпуске по семейным обстоятельствам.



Теперь, когда дело в Техасе продвигается в суде, адвокат Ник Томпсон сказал, что он планирует рассмотреть претензии нескольких других сотрудников UP, которые обратились к нему с аналогичными проблемами, которые могут вылиться в дополнительные иски.



"В конечном счете, это имеет тот эффект, которого хочет Union Pacific: Это пугает людей от использования FMLA", - сказал Томпсон.



Компания Union Pacific из Омахи, штат Небраска, утверждает, что не сделала ничего плохого, когда уволила Де'Рона Ратледжа, потому что руководители железной дороги посчитали, что он злоупотреблял правилами медицинского отпуска, неоднократно беря отгулы, когда восстанавливался после травмы спины, полученной на работе. Пресс-секретарь Робинн Тайсвер сказала, что UP следует всем правилам предоставления отгулов по семейному медицинскому отпуску.