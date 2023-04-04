Amazon потратила 14 миллионов долларов на консультантов по трудовым вопросам в рамках борьбы с профсоюзами

Это более чем в три раза больше, чем в предыдущем году, когда Amazon впервые начала противостоять организационным усилиям на своих складах. Склад Amazon на Стейтен-Айленде стал первым, где был создан профсоюз в апреле 2022 года, но гигант электронной коммерции успешно пресек попытки организации на других складах.



Крупные корпорации часто нанимают консультантов по борьбе с профсоюзами, которые разрабатывают и реализуют стратегии, направленные на то, чтобы убедить работников не голосовать за создание профсоюза.



Amazon проводила многочисленные антипрофсоюзные собрания, которые работники обязаны были посещать, и расклеивала на своих складах плакаты "голосуй против" - обычная тактика.

В январе федеральный судья постановил, что Amazon нарушила трудовое законодательство, угрожая не повышать заработную плату, если работники проголосуют за создание профсоюза.