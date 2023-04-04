Филипп Киркоров признался, что у него был роман с Яной Рудковской

Недавно Филипп Киркоров на шоу "Маска" признался, что у него был роман с Яной Рудковской. И хотя эти отношения были совсем непродолжительными по времени, они фактически спасли певца в сложный для него период.

Это произошло после его нашумевшего расставания с Аллой Пугачевой в 2005 году. Поп-король признался, что именно его влюбленность в Яну Рудковскую в тот момент помогла ему выйти из стресса.

В те дни Филипп, по его собственному признанию, возил Яну на своем небольшом "Ауди ТТ" по Москве, стараясь, чтобы их никто не заметил. Он уверен, что в очень непростой момент жизни Рудковская буквально вытащила его из пропасти.

Сегодня певец очень тепло вспоминает об их давнем легком флирте. Они с Яной дружат по сей день, дружески общаются и встречаются семьями не только на светских раутах, но и в уютной домашней обстановке.