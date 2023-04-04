Сайт парламента Финляндии атакован в преддверии вступления в НАТО

Атаки, в ходе которых участники заваливают цели нежелательными данными, сделали сайт парламента труднодоступным, многие страницы не загружались, а некоторые функции были недоступны в течение некоторого времени.



Пророссийская хакерская группа, известная как NoName057 (16), взяла на себя ответственность, заявив, что атака была местью за вступление Финляндии в НАТО.

Эта хакерская группировка, которая, как сообщается, действует по приказу Москвы, в прошлом принимала участие в ряде кибератак на США и их союзников. Это утверждение не удалось проверить.



В основном финны занимались своими обычными делами в этот яркий холодный день, не обращая внимания на исторический характер того, что Финляндия стала 31-м членом НАТО. Ее членство было оформлено рядом шагов в Брюсселе.



Этого момента большинство финнов раньше не хотели, поскольку они поддерживали дружеские связи как с Западом, так и с Россией. Но все изменилось после полномасштабного и жестокого вторжения России в соседнюю Украину в прошлом году, вызвавшего внезапное и сильное чувство незащищенности, которое подтолкнуло страну к членству в альянсе безопасности.