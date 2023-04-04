1 человек погиб, десятки пострадали в результате схода с рельсов поезда в Нидерландах

Авария произошла около Voorschoten, деревни между Гаагой и Амстердамом, примерно в 3:30 утра по местному времени во вторник утром, когда поезд врезался в строительный кран на путях и сошел с рельсов, сообщил ABC News представитель голландской железной дороги.



В настоящее время неясно, почему на путях находилось строительное оборудование, но расследование аварии продолжается.



По словам властей, нескольким десяткам человек, пострадавшим в результате инцидента, была оказана помощь на месте аварии, в то время как другие, получившие более серьезные травмы, были немедленно доставлены в местную больницу.