TikTok оштрафован на $15,9 млн британским надзорным органом

Управление комиссара по информации сообщило, что оно выписало штраф в размере 12,7 млн фунтов стерлингов (15,9 млн долларов США) приложению для обмена короткими видеороликами, которое пользуется огромной популярностью среди молодежи.



Это последний пример ужесточения контроля за TikTok и его материнской компанией, китайской технологической компанией ByteDance, на Западе, где правительства все больше обеспокоены рисками, которые приложение представляет для конфиденциальности данных и кибербезопасности.



Британский надзорный орган, который расследовал случаи утечки данных в период с мая 2018 года по июль 2020 года, заявил, что в 2020 году TikTok разрешил пользоваться приложением 1,4 миллионам детей в Великобритании в возрасте до 13 лет, несмотря на то, что правила платформы запрещают детям такого возраста заводить аккаунты.