Футболист средней школы в Кентукки умер после травмы головы

Атлетическая ассоциация средних школ Кентукки в понедельник в своем заявлении на Facebook сообщила, что вместе с семьей, друзьями и товарищами по команде скорбит об утрате футболиста старшей школы округа Пуласки Эндрю Додсона.



"Никакие слова не могут объяснить, оправдать или рационализировать трагедии, подобные этой", - написала ассоциация.



Алан Додсон рассказал газете Lexington Herald-Leader, что его сын вел мяч во время весенней игры своей команды, когда его схватил товарищ по команде.



"Это не был сильный удар или удар шлемом в шлем. Это был простой, чистый захват", - сказал Алан Додсон. "Его голова ударилась о газон, и Эндрю получил тупую травму мозга".