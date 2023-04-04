В Швеции арестовали 5 человек, подозреваемых в терроризме и связях с сожжением Корана

Пять человек были арестованы "по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к террористическим преступлениям", сообщило во вторник шведское агентство внутренней безопасности SAPO, добавив, что дело связано с сожжением Корана в январе в Стокгольме и что нападение не является неизбежным.



В своем заявлении Сусанна Трехорнинг, заместитель руководителя отдела по борьбе с террором SAPO, сказала, что это дело имеет "международные связи с насильственным исламистским экстремизмом". Шведское общественное радио сообщило, что подозреваемые связаны с группировкой "Исламское государство".



Трехорнинг сказала, что аресты во вторник были произведены после "обширной разведывательной и следственной работы "после протестов, направленных на Швецию в связи с громким сожжением Корана в январе, в ходе которых прозвучали международные призывы к нападениям".



Она сказала шведской вещательной компании SVT, что подозреваемые находились на "стадии планирования" и что они "не думали сразу сделать что-то здесь и сейчас".