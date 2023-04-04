Аэропорт Лондон-Сити отменяет правило провоза жидкостей объемом 100 миллилитров

Пассажирам также больше не придется вынимать из багажа такие предметы, как ноутбуки, электроника, косметика и другие вещи для прохождения контроля безопасности в аэропорту. Чиновники надеются, что это улучшит впечатления пассажиров и упростит процедуры безопасности, что, в свою очередь, позволит аэропорту обслуживать на 30% больше пассажиров в час.



Отмена правила 100 мл - которое действовало с 2006 года - произошла после замены старых сканеров безопасности на высокотехнологичные сканеры нового поколения C3, которые позволят службам безопасности тщательно проверять сумки пассажиров со всех сторон.



"Хорошей новостью для всех, кто планирует отпуск или деловую поездку, является то, что мы станем первым основным аэропортом Великобритании, предлагающим полный контроль безопасности с использованием компьютерной томографии", - сказал Роберт Синклер, начальник аэропорта Лондон-Сити. "Новые дорожки не только сократят количество хлопот, но и уменьшат время ожидания в очереди, что, я знаю, понравится пассажирам".



В течение следующих двух лет крупные аэропорты Великобритании должны постепенно последовать этому примеру после модернизации досмотрового оборудования, которая должна быть завершена правительством Великобритании к июню 2024 года.