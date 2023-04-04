Знающий садовод назвал 5 признаков неподходящей грядки для посева укропа

Зелени хочется вырастить побольше, чтобы насытить организм витаминами, да и просто все лето до осени баловать себя сочной, вкусной пряностью.

Если выбрать нужное место, укроп вырастет там в большом количестве и без особого ухода, как сорняк, - только успевай собирать.

Но если грядка будет плохой, то весь урожай пойдет на смарку.

Не нужно сажать ароматную пряность рядом с зонтичными культурами. Например, морковь, петрушка, сельдерей страдают вместе с укропом от одинаковых болезней и вредителей, поэтому будут ухудшать жизнь друг другу. А вот рядом с луком, картошкой или капустой укропу самое место.

Не сажайте укроп в тени, иначе он вырастет мелким и сухим, да и аромат будет не тот.

Грунт не должен быть песчаным. На таких грядках укроп растет чахлый, безвкусный, реденький. Создайте ему воздушную рыхлую почву, и он отблагодарит качественной зеленью.

Уровень РН земли не должен быть меньше 6,3. Внесите на грядку доломитовую муку за месяц до посевных работ, но лучше всего осенью. Тогда укропа будет столько, что не будете знать, куда девать.

Часто можно встретить посадки укропа между рядами, сажают его также на чесночных, луковых, клубничных грядках. Такое вполне допустимо, но не нужно сажать их слишком близко, делайте интервалы между растениями.