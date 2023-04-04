США выделяют средства на строительство переходов для диких животных вдоль оживленных дорог

21:59 2023-04-04

Министр транспорта США Пит Баттиджиг находится в Нью-Мексико, чтобы рассказать о деталях пилотной программы, которую федеральные чиновники называют первой в своем роде, направленной на предотвращение столкновений диких животных с автомобилями.

Племена коренных американцев, а также власти штатов и местные органы власти смогут использовать 350 миллионов долларов из инфраструктурных фондов для строительства коридоров для диких животных вдоль оживленных дорог и добавления предупреждающих знаков для водителей в рамках пилотной программы, которую федеральные чиновники называют первой в своем роде пилотной программой по предотвращению столкновений и улучшению связи между средами обитания.

Ожидается, что министр транспорта США Пит Баттиджиг расскажет более подробную информацию о программе во время визита в Санта-Ана-Пуэбло во вторник.

Специалисты по охране дикой природы из племени Нью-Мексико зафиксировали недавние случаи гибели горных львов вдоль оживленного федерального шоссе, проходящего через границы племени.

По словам федеральных чиновников, по всей стране ежегодно около 200 человек погибают в результате столкновений диких животных и транспортных средств.