США выделяют средства на строительство переходов для диких животных вдоль оживленных дорог

Племена коренных американцев, а также власти штатов и местные органы власти смогут использовать 350 миллионов долларов из инфраструктурных фондов для строительства коридоров для диких животных вдоль оживленных дорог и добавления предупреждающих знаков для водителей в рамках пилотной программы, которую федеральные чиновники называют первой в своем роде пилотной программой по предотвращению столкновений и улучшению связи между средами обитания.



Ожидается, что министр транспорта США Пит Баттиджиг расскажет более подробную информацию о программе во время визита в Санта-Ана-Пуэбло во вторник.

Специалисты по охране дикой природы из племени Нью-Мексико зафиксировали недавние случаи гибели горных львов вдоль оживленного федерального шоссе, проходящего через границы племени.



По словам федеральных чиновников, по всей стране ежегодно около 200 человек погибают в результате столкновений диких животных и транспортных средств.