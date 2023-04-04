Несчастный случай произошел недалеко от курорта Церматт в воскресенье, говорится в заявлении полиции кантона Вале (земля). В понедельник власти получили сигнал о пропаже 26-летнего мужчины, проживавшего в Германии, и спасатели на вертолете обнаружили его тело на леднике.
Мужчина отправился в одиночку в воскресенье утром для восхождения на пик Штральхорн, говорится в заявлении полиции.
Несчастный случай произошел на Адлерпассе, горном перевале под вершиной на высоте около 3 900 метров (12 800 футов) над уровнем моря. По неясным причинам альпинист упал примерно на 500 метров вниз со скалы с одной стороны перевала.
Немецкий альпинист погиб при падении в районе швейцарского курорта Церматт
21:59 2023-04-04
Немецкий альпинист погиб после падения с высоты около 500 метров (1 640 футов) в Альпах на юге Швейцарии, сообщила полиция во вторник.
Несчастный случай произошел недалеко от курорта Церматт в воскресенье, говорится в заявлении полиции кантона Вале (земля). В понедельник власти получили сигнал о пропаже 26-летнего мужчины, проживавшего в Германии, и спасатели на вертолете обнаружили его тело на леднике.