Количество вакансий в США сократилось до 9,9 млн

Число вакансий снизилось с 10,6 млн. в январе, сообщило во вторник Министерство труда, в частности, в сфере здравоохранения и профессиональных услуг, включающих управленческие и технические должности. Увеличилось число вакансий для строителей.



Несмотря на снижение, число увольнений в феврале уменьшилось, и больше американцев уволились с работы - признак уверенности в том, что они могут найти лучшую зарплату или условия труда в другом месте.



Американский рынок труда оказался устойчивым перед лицом резко возросших процентных ставок. За последний год ФРС девять раз повышала базовую ставку, пытаясь сдержать инфляцию, которая в прошлом году достигла четырехдесятилетнего максимума.

Резкий рост потребительских цен ослаб с середины 2022 года, но по-прежнему превышает целевой показатель центрального банка в 2% в годовом исчислении.