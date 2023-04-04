Жителю Аляски предъявлено обвинение за трансфобные записки с угрозами в адрес студентов

47-летний Митчелл Томас Уотли не признал себя виновным по обвинению в тяжком преступлении во время своего первого выступления в суде в понедельник, сообщает Juneau Empire. Предварительное слушание было назначено на 11 апреля.



Уотли обвиняется в размещении записок в нескольких общественных местах по всему Джуно, начиная с пятницы, когда отмечался Международный день распространения информации о трансгендерах.

На записках размером с визитную карточку были изображены штурмовая винтовка и цвета флага трансгендеров, говорится в жалобе. "Чувствуя себя милым, можно застрелить некоторых детей", - гласил текст.



Антитрансгендерная риторика и дезинформация последовали за массовой стрельбой на прошлой неделе, в результате которой погибли шесть человек в христианской школе в Нэшвилле.

Это произошло в тот момент, когда законодатели по всей стране участвуют в историческом процессе по усилению ограничений прав трансгендеров.



Власти не предоставили никаких доказательств, связывающих гендерную идентичность стрелка с мотивом нападения, в результате которого погибли трое детей и трое взрослых.