Израиль удерживает более 1000 человек без предъявления обвинений

Израиль утверждает, что противоречивая тактика, известная как административное задержание, помогает властям предотвращать нападения и удерживать опасных боевиков без разглашения уличающих материалов по соображениям безопасности.

Палестинцы и правозащитные группы утверждают, что эта система широко используется и лишает надлежащей правовой процедуры, а секретный характер доказательств делает невозможной защиту административно задержанных или их адвокатов.



HaMoked, израильская правозащитная группа, которая регулярно собирает данные от тюремной администрации, сообщила, что по состоянию на апрель в административном заключении находилось 1016 человек. Почти все они - палестинцы, задержанные в соответствии с военным законодательством, поскольку административное задержание очень редко применяется в отношении евреев.

В настоящее время четыре израильских еврея содержатся под стражей без предъявления обвинений.