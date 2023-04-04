Италия снова пытается построить мост на Сицилию

Во вторник министр инфраструктуры Италии попытался привлечь международный интерес к последней попытке Италии построить мост, соединяющий Сицилию с материковой частью Италии - мечте со времен Древнего Рима, которая планировалась, обсуждалась и проектировалась чередой итальянских правительств, но так и не была реализована.



Маттео Сальвини поклялся, что проект стоимостью 10 миллиардов евро, который в последний раз был окончательно отложен в 2013 году, создаст 100 000 рабочих мест, ускорит время транспортировки, разовьет две давно заброшенные части южной Италии и станет крупнейшим проектом общественных работ в Европе в этом веке.



В прошлом месяце кабинет министров утвердил постановление о возрождении государственной компании, которая в последний раз разрабатывала планы строительства моста, что позволило возобновить контрактные отношения с концессионной компанией и генеральными подрядчиками.

"За пять месяцев это правительство возродило то, что было мечтой миллионов итальянцев на протяжении десятилетий, даже столетий", - сказал Сальвини в интервью Ассоциации иностранной прессы.