Джастин Лонг и Кейт Босуорт объявили о своей помолвке

"Я думаю, что мы оба решили поделиться этим в этом пространстве, потому что нас, вероятно, будут спрашивать об этом, и мы подумали: "Ну, как мы можем рассказать об этом так, чтобы мы чувствовали себя лучше всего", - сказала Босворт. "И мы подумали: "О, я бы очень хотела просто поговорить об этом с тобой"".



Лонг сказал, что он неожиданно задал вопрос до своего специального предложения, которое он запланировал для Босуорт на ее день рождения.

Босворт объяснила, что Лонг заговорил о том, чтобы провести остаток жизни вместе после того, как они пообщались с психотерапевтом, пройдя вместе через "очень тяжелые вещи".



"В то время мы пытались справиться с ситуацией, и она дала нам очень хороший совет, который заключался в следующем: Убедитесь, что вы постоянно спрашиваете другого, что нужно вам, или спрашиваете другого, что нужно ему", - вспоминает Босворт.