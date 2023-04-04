Удар США уничтожил старшего лидера ИГИЛ в Сирии

Военные идентифицировали лидера как Халида 'Айдда Ахмада аль-Джабури, который, по их словам, отвечал за планирование атак в Европе и Турции и развитие сети руководства ИГИЛ.



"Смерть Халида 'Айдда Ахмада аль-Джабури временно нарушит способность организации планировать внешние атаки", - говорится в релизе ЦЕНТКОМа.



Однако ИГИЛ по-прежнему представляет серьезную угрозу, по словам командующего ЦЕНТКОМ генерала Эрика Куриллы.



"Хотя группировка и ослабла, она по-прежнему способна проводить операции в регионе и стремится наносить удары за пределами Ближнего Востока", - говорится в заявлении Куриллы.



США разместили в Сирии около 900 военнослужащих в рамках усилий по разгрому ИГИЛ в регионе. За последние годы американские войска убили или взяли в плен нескольких лидеров ИГИЛ в этой стране.