Весной не упустите возможность размножить отводками ягодные кустарники

Летом и осенью кустарники тоже размножают, но только черенками. Такой способ размножения более сложный и трудоемкий.

Существуют способы вертикального и горизонтального размножения отводками, в основе которых лежит способность побегов образовывать придаточные корни.

Размножение вертикальными отводками

Таким способом хорошо размножается черная смородина.

Ранней весной на кусте нужно обрезать несколько веток на высоту 12-15 см. Вскоре на них появятся молодые побеги, которые нужно засыпать землей.

За сезон их нужно присыпать несколько раз землей, предварительно полив. В течение лета на ростках появятся корешки.

Осенью их можно отрезать и посадить в грунт. А можно оставить на зиму на кусте и посадить на постоянное место следующей весной.

Размножение горизонтальными отводками

Этим методом отлично размножается красная смородина и крыжовник. Для укоренения выбирают двулетние ветки с хорошим приростом.

Рядом с кустом нужно проделать канавки и уложить в них выбранные побеги, закрепив согнутой проволокой. Затем канавки поливают и присыпают землей.

Из почек на присыпанных ветках появятся ростки, которые нужно регулярно окучивать. К осени у них образуется корневая система.

Отрезать и высадить укоренившиеся ростки можно как осенью, так и следующей весной.

Размножение дуговидными отводками

Таким способом лучше всего размножать ежевику. Длинный побег подтягивают к земле, макушку присыпают землей и пришпиливают проволокой к земле.

Макушка укореняется и дает новый росток, который отрезают и пересаживают по осени.