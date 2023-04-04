С открытием границы китайские студенты устремляются на учебу во Францию

И судя по посещаемости студенческой ярмарки Campus France в Пекине в воскресенье, недостатка в желающих учиться во Франции нет.

Синие, белые и красные береты рядом с Эйфелевой башней, круассаны и багеты от спонсоров и стенды 38 французских университетов и школ заполонили студенты, которые пришли в воскресенье (2 апреля) на ярмарку Campus France, организованную во Французском институте в Пекине, иногда в сопровождении родителей.



В этом году здесь представлены бизнес-школы, инженерные школы, школы французского языка как иностранного, специализированные школы, будь то искусство, гостиничный менеджмент или психомоторика, - объясняет Валентин Эврин, национальный координатор Campus France China.

Он полностью восстановился (после отмены нулевых мер Covid), и у нас даже больше людей, чем до кризиса. До 2020 года на наших ярмарках регистрировалось 300-400 человек, сегодня - более 1000".