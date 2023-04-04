The Guardian: Леонардо Ди Каприо вызвали в суд по делу о мошенничестве

Суд рассматривает дело бизнесмена Джо Лоу, которого обвиняют в организации международной схемы по отмыванию денег.

Суть аферы заключалась в хищении средств из инвестфонда 1MDB, а предполагаемым соучастником Лоу был рэпер Прас Мишель.

По данным прокуратуры, в июне-ноябре 2012 года Лоу дал Задание Мишелю перевести более 21,6 млрд долларов от иностранных компаний с последующей передачей средств на президентские выборы.

Леонардо Ди Каприо попал в поле зрения правоохранителей, поскольку Лоу часто дарил актеру дорогие подарки и даже финансировал его фильм «Волк с Уолл-Стрит».