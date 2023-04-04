Судебная система Эквадора подала в суд на президента Лассо

По словам Терана, судебная система Эквадора страдает от дефицита бюджета в размере более 265,6 миллионов долларов, из которых 92,9 миллионов приходится на инвестиционные проекты, связанные с технологической трансформацией правосудия, перестройкой физической инфраструктуры и модернизацией нотариальной системы.



По мнению председателя судебной власти, выраженному в заявлениях, опубликованных на сайте судебной власти, эти цифры свидетельствуют о явной "систематической атаке на судебную власть" и, таким образом, о нарушении прав граждан.



Он сказал, что скудный бюджет повлиял на доступ граждан к правосудию, право на защиту, правовую безопасность, достойную работу адвокатов, право детей на своевременное получение алиментов и др.



"Это отсутствие воли со стороны исполнительной власти", - сказал Теран, заверив, что он подал иск против правительства "как гражданин и как человек закона, который верит в закон и верит в справедливость".