ChatGPT становится настоящей головной болью для учителей всего мира

Очень многих пугает появление генеративного искусственного интеллекта. Из-за него авторы текстов и дизайнеры опасаются в скором времени остаться без работы, а системе образования грозит массовый обман со стороны учащихся, которые смогут освоить ChatGPT.

Педагоги всего мира задумываются, как с пользой можно использовать генеративный ИИ в образовании.

Для русскоязычного сегмента образования есть одна немаловажная деталь: ChatGPT сейчас больше англоязычен и, прежде чем ответить, переводит вопросы на английский язык, что потом сказывается на точности ответов.

Четвертая версия ChatGPT сильнее третьей, но имеет свои особенности. Ее обучали на основе лучших ответов из всех предложенных людьми, поэтому модель, скорее, умеет нравиться, нежели по-настоящему генерирует новые знания.

Она до сих пор продолжает учиться на выборе людей, но не развивается, используя новые знания из разных источников. Кроме того, она несколько отстает от современных реалий, так как строилась на данных 2021 года.

Лучше всего искусственный интеллект справляется с теми заданиями, где не нужно оперировать фактами, например, с вопросами по географии и литературе. А вот с математикой и информатикой не все так гладко - ИИ может дать неправильный итоговый ответ, даже если предварительные вычисления были верны.

Совсем плохо у него и с задачами на логическое мышление. Но педагоги уверены: если ученик будет понимать, что точно он хочет узнать и будет правильно задавать вопросы, то с содержательной точки зрения ответы ИИ будут нормальными.

По сути, таким образом ученики будут проделывать настоящую исследовательскую работу, изучая ту или иную тему. И это будет им только в плюс.

Учителя уверены: умение правильно задавать вопросы и получать на них нужные и достаточные ответы - очень важный навык. Главное - лишить детей стимулов, которые подталкивают их к списыванию.