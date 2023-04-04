Не спешите сразу открывать розы весной: дождитесь благоприятного момента

Кусты роз раскрывают, если:

снег полностью растаял;

днем температура воздуха не опускается ниже +10 градусов;

по ночам столбик термометра не опускается ниже 0 - 2° градуса;

по прогнозу погоды не ожидаются заморозки.

Сразу снимать с роз укрытие нельзя – это нужно делать постепенно. Сначала укрывной материал немного приоткрывают и проветривают, а через 3-4 дня снимают укрытие полностью.

Не рекомендуется открывать розы в дни новолуния и полнолуния. В апреле 2023 года это 6 число и период с 19 по 21 апреля.

Чаще всего благоприятные условия для снятия укрытий с роз складываются во второй половине апреля.