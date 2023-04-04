Продюсер «Шрека» хочет снять продолжение мультфильма с Эдди Мерфи и Кэмерон Диас

В интервью Variety он рассказал, что уже идут переговоры с артистами, которые будут озвучивать персонажей.

Как и в предыдущих мультфильмах о Шреке, озвучиать Осла хотят доверить Эдди Мерфи, а Фиону – Кэмерон Диас.

Предполагается, что Шрек по-прежнему будет говорить голосом Майка Майерса. По словам Меледандри, все артисты готовы взяться за работу.

На данный момент вышло четыре части мультфильма «Шрек», но серьезный успех имели только первые две.

Идея о продолжении мультфильма появилась после выхода «Кота в сапогах-2», которых показал хорошие результаты в прокате.