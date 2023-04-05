Доктор Натали Барнетт из компании Nanit рассказала, как можно справиться с проблемой потливости во сне

Если человек время от времени потеет по ночам, уверена доктор Барнетт, это не должно вызывать беспокойства. Но в некоторых случаях ночная потливость может указывать на проблемы со здоровьем.

Одна из причин обильного ночного потоотделения - неправильная температура и повышенная влажность в комнате. Спать нужно в прохладной, хорошо проветренной комнате, а желательно вообще с открытым окном.

Кроме того, на ночную потливость непосредственно влияет качество постельного белья и пижамы. Полиэстер, нейлон и плотный хлопок желательно не использовать - лучше подойдут дышащие и влагоотводящие ткани: лен, шелк, тонкая шерсть, бамбуковая вискоза и лиоцелл.

Алкоголь перед сном тоже плохо влияет на организм, вызывая возбуждение нервной системы, повышение кровяного давления, сердцебиение и повышенное потоотделение. Лучше выпить успокаивающие напитки: чай, молоко с куркумой или терпкий вишневый сок.

Если же провоцирующие ночное потоотделение факторы отсутствуют, то нужно обратить внимание на состояние здоровья. К такому состоянию могут привести стресс, побочное действие от лекарств, нарушения работы щитовидной железы, гормональные колебания и многие хронические заболевания.

В таком случае нужно обращаться к врачу и искать верное решение проблемы.