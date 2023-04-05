Диетолог Лаура Парада рассказала, как лимонная вода может улучшить здоровье

Диетолог Лаура Парада объясняет, чем именно организму помогает лимонная вода. Один ее стакан, выпитый с утра натощак, запускает процесс пищеварения и параллельно помогает бороться с проблемами изжоги, вздутия живота и расстройством желудка.

Она предотвращает образование газов, так как лимон стимулирует выработку желудочного сока и желчи. А благодаря высокому содержанию в лимоне витамина С, а также витамина В, кальция, магния, железа, калия и ферментов эта вода укрепляет иммунитет.

Также она полезна для кожи благодаря высокому содержанию антиоксидантов, которые предотвращают процесс повреждения клеток свободными радикалами. Лимонная вода увлажняет толстую кишку и улучшает перистальтику кишечника, предотвращая запоры.

Еще одна большая польза этого напитка заключается в том, что он обладает сильными очищающими свойствами, поэтому с его помощью можно провести детоксикацию организма.

Пить лимонную воду, говорит доктор Парада, необходимо обязательно теплой, так как в таком виде она соответствует температуре нашего тела и быстрее усваивается.