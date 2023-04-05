Привычка пить теплую воду по утрам поможет очистить организм от токсинов

Большой плюс теплой воды, выпитой после сна натощак, - разжижение крови. Соответственно, людям, которые возьмут это за привычку, не будут угрожать тромбозы.

Также привычка пить теплую воду по утрам устранит из организма токсины, которые циркулируют по всему организму. А это, в свою очередь, будет способствовать удалению избыточных жировых отложений.

Среднестатичстические долгожители из Тибета, Японии и Индии недаром выпивают стакан теплой воды натощак. Причем пить ее рекомендуется без каких-либо добавок, а рекомендуемая температура жидкости должна составлять от 40 до 42 градусов Цельсия.

Нужно понимать, что за ночь организм неминуемо теряет жидкость, поэтому восполнить ее недостаток после просыпания просто необходимо. Но после этого некоторое время нельзя есть - начинать завтракать можно примерно через 30-40 минут после питья воды.