NYT: США заключили тайный контракт с израильским разработчиком шпионского ПО Pegasus

Эта компания является разработчиком шпионского программного обеспечения Pegasus.

Ранее в Белом доме пообещали принять меры в отношении компании, поскольку она создает угрозу национальной безопасности.

По информации NYT, тайное соглашение было заключено всего через пять дней после этих заявлений.

Авторы материала утверждают, что данное соглашение позволяет правительству США использовать программу Landmark, способную определить местонахождение телефона по всему миру без ведома его владельца.

Ранее сообщалось, что в британской разведке заподозрили взлом телефона бывшего премьер-министра с помощью Pegasus.