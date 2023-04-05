Алкоголь сильно разрушает клетки сердечной мышцы

Сердечная мышца людей, которые часто и много потребляют алкоголь, постепенно покрыватся жировой тканью. Со временем это приводит к увеличению размера сердца, что является патологией.

Попадающий в кровь алкоголь разрушает клетки сердца и способствует образованию на нем микроскопических рубцов. С течением времени это неизбежно приведет к утрате мощности и эластичности сердца.

Есть еще один опасный эффект, вызванный влиянием алкоголя на сердце. Он может привести даже к смертельному исходу.

Дело в том, что под влиянием алкоголя стенки артерий и капилляров будут забиваться тромбами. К сердцу будет плохо поступать кислород и питательные вещества, что вызовет образование зоны недостатка кислорода.

Через какое-то время лишенные доступа питания и кислорода ткани начнут отмирать, что приведет к большому риску возникновения инфаркта.