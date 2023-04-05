Калашникова: МакSим могут заставлять выступать за долги

Она предположила, что у исполнительницы могут быть долги, которые ей приходится отрабатывать выступления.

По мнению Калашниковой, в такой ситуации артистка будет давать концерты, несмотря на проблемы со здоровьем.

Она отметила, что многие артисты прикрываются своей красотой и популярностью, а на самом деле их долги оплачивает государство. Калашникова полагает, что МакSим попала в кабалистические условия.

Ранее МакSим ушла со сцены прямо во время концерта в Сочи. Ее директор объяснил это плохим самочувствием. На концерте в Твери певица также выступала с трудом.