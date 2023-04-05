Трамп заявил, что Нью-Йорк потратил на выдвижение обвинений против него 200 миллионов долларов

02:34 2023-04-05

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что выдвижение обвинений против него обошлось Нью-Йорку в 200 млн долларов.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что окружному прокурору пришлось перекрыть улицы города на время проведения слушаний.

На этот период было привлечено 38 тыс. полицейских. По словам Трампа, на эти цели из бюджета было взято 200 млн долларов.

При этом он отметил, что такие действия предпринимались из-за соглашения о неразглашении на 130 тыс. долларов.

Именно эту сумму адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс во время президентской кампании в 2016 году, чтобы она сохранила связь с Трампом в тайне.