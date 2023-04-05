Трамп заявил, что Нью-Йорк потратил на выдвижение обвинений против него 200 миллионов долларов

В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что окружному прокурору пришлось перекрыть улицы города на время проведения слушаний.

На этот период было привлечено 38 тыс. полицейских. По словам Трампа, на эти цели из бюджета было взято 200 млн долларов.

При этом он отметил, что такие действия предпринимались из-за соглашения о неразглашении на 130 тыс. долларов.

Именно эту сумму адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс во время президентской кампании в 2016 году, чтобы она сохранила связь с Трампом в тайне.