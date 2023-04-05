Китай призвал спикера Палаты представителей США не встречаться с президентом Тайваня

Таким образом китайские власти предостерегли Маккарти от встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь, отметив, что это не поможет региональному миру и стабильности, а только объединит китайский народ против общего врага.

Республиканец Маккарти в среду проведет в Калифорнии встречу с Инвэнь во время ее остановки в Соединенных Штатах, которая вызвала угрозы со стороны Китая о возмездии.

Цай совершит то, что официально называется «транзитом» в Лос-Анджелесе на обратном пути в Тайбэй после поездки в Центральную Америку. Соединенные Штаты заявляют, что такие остановки в пути являются обычной практикой, и Китаю не нужно слишком остро реагировать.

Но консульство Китая в Лос-Анджелесе заявило, что независимо от того, в каком качестве Маккарти встретится с Цаем, этот жест нанесет серьезный ущерб чувствам китайского народа, пошлет серьезный неверный сигнал тайваньским сепаратистским силам и повлияет на политическую основу китайско-американских отношений.