Владимир Левашев скончался на 73-м году жизни

Из жизни ушел талантливейший актер Владимир Левашев. Артисту было 72 года. Причина кончины знаменитости не уточняется.

Родился Левашев в 1950 году, а сразу после школы стал студентом Школы-студии МХТ им. Чехова

Звезда сцены более 20 лет отдал театру "Модерн", где его очень ценили и уважали. Известен он был и как мастер дубляжа.

Владимир за свою жизнь успел сыграть массу разных образов на сцене. На его счету роли в таких постановках, как "Путешествие Маленького принца", "Петля", "Старый дом" и во многих прочих.

Худрук театра Юрий Грымов сообщил, что Первый зал учреждения культуры теперь будет носить имя Левашова.

Его голосом в русской озвучке говорят персонажи таких мегапопулярных фильмов, как "Крестный отец", "Твин Пикс", "Побег из Шоушенка", "7 психопатов", "Великий Гэтсби" и другие.