Генерал Скшипчак уверен, Зеленский едет в Польшу, чтобы обсудить мирные переговоры с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал поездку в Польшу для встречи с руководством Варшавы.

Экс-командир польских сухопутных войск генерал Вальдемар Скшипчак рассказал, зачем будет предпринят этот визит.

Он считает, что Зеленский намерен обсудить с Польшей возможности для мирных переговоров с Россией.

Украинско-российский военный кризис, по мнению польского генерала, зашел в стратегический тупик, поэтому возникла острая необходимость принятия важного политического решения.

Лидеру Украины нужна хорошая политическая поддержка, Польша может ее дать.

Когда конфликт будет урегулирован, Владимир Зеленский будет крайне нуждаться именно в политической, а не в военной помощи. В этом уверен Вальдемар Скшипчак.