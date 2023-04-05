Пресняков заявил, что гордится тем, что выступает за спецоперацию в Украине

Певец Владимир Пресняков не из тех, кто скрывает свою позицию относительно СВО в Донбассе.

Он четко дал понять в минувшем году, что поддерживает действия российских властей в ситуации с Украиной, о чем сообщает издание "Вечерняя Москва".

Также в 2022-м году артист выступал на сцене столичного Крокус-сити. Все полученные средства за концерт он обещает направить в помощь российским участникам спецоперации.

Знаменитость утверждает, что его позиция осознанная. Он убежден, что поступает правильно.

Не забыл исполнитель отметить, что наносит визиты раненным бойцам в Подмосковье и самой столице, где выступает с благотворительными концертами.

Владимир не сомневается, что родное государство и защитников родины необходимо поддерживать, что он и старается делать.

Ранее сообщалось, что Пресняков мечтает о том, чтобы его жена и коллега по сцене Наталья Подольская родила ему дочь. Певица также не против того, чтобы воспитывать дочку.

Владимир уверяет, что они с супругой не зациклены на этом вопросе, но работают в данном направлении. А если Бог подарит возможность стать родителями девочки, будут просто счастливы.